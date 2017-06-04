Отец Мораты: моим сыном интересуется только «Манчестер Юнайтед»

Пако Гонсалес, отец нападающего «Реала» Альваро Мораты, сообщил, что его сыном интересуется только английский «Манчестер Юнайтед».
«Я точно знаю, что «Манчестер Юнайтед» – единственный клуб, который интересуется Альваро. Других претендентов нет. Откуда я это знаю? Больше ничего не могу сказать», – приводит слова отца Мораты Football Italia со ссылкой на Cadena Cope.
Ранее сообщалось, что «Милан» предложил Морате пятилетний контракт, предусматривающий € 8 млн в год плюс бонусы. Кроме того, появилась информация, что россонери готовы заплатить «Реалу» за 24-летнего испанца € 50 млн.
Гендиректор «Милана»: Мората нравится нам, но придётся подождать до финала ЛЧ