Полузащитник «Челси» Эден Азар заявил, что рассмотрит предложение «Реала», если оно поступит, а также рассказал, что ещё не начинал переговоров с лондонским клубом о продлении контракта. Действующее соглашение 26-летнего бельгийца с синими будет действовать ещё три года.
«Конечно, я бы рассмотрел предложение, если бы „Реал“ сделал его. Я стремлюсь выигрывать трофеи. Было бы великолепно выиграть Лигу чемпионов, но такая цель стоит и перед „Челси“. Честно, я не знаю, что произойдёт. Знаю только, что у меня есть трёхлетний контракт с „Челси“ и что у нас была потрясающая кампания-2016/17. Хотим следовать этим путём и держаться его в Лиге чемпионов.
Я очень хорошо чувствую себя в «Челси». Однако никогда не знаешь, что произойдёт. Я ещё не встречался с руководством клуба, чтобы обсудить новый контракт. Сейчас меня ожидают два матча со сборной Бельгии, а после этого я уйду в отпуск. Думать о футболе я хочу как можно меньше", — цитирует Азара The Guardian.