Агент: Тухель может взять паузу в карьере на полгода

Агент Олаф Майнкинг, который представляет интересы бывшего главного тренера дортмундской «Боруссии» Томаса Тухеля, сообщил, что наставник может взять паузу в своей карьере на полгода.
«Томас не пойдёт в леверкузенский «Байер». Посмотрим, что будет после отпуска. Возможно, что Тухель сделает паузу на полгода. При этом не исключено, что он может продолжить работу в зарубежном клубе», — приводит слова Майнкинга Bild.
В конце мая «Боруссия» объявила об уходе 43-летнего Тухеля после встречи между тренером, председателем правления Ханс-Йоахимом Ватцке, спортивным директором Михаэлем Цорком и Мейнкингом. Томас работал в «Боруссии» с 2015 года.