Источник: Салах близок к переходу в «Ливерпуль» за £ 35 млн

Полузащитник «Ромы» Мохамед Салах, судя по всему, вернётся в Англию, где он непродолжительное время выступал за «Челси».
По информации Mirror, 24-летний египетский хавбек близок к переходу в «Ливерпуль» за £ 35 млн (почти € 40 млн).
Сообщается, что Салах готов подписать контракт, по условию которого его заработная плата в английском клубе составит £ 100 тыс. (€ 114 тыс.) в неделю.
Ранее «Рома» отказалась продавать Салаха «Ливерпулю» за £ 28 млн (почти € 32 млн), но красные улучшили предложение, и переговоры близки к завершению.