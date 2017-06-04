Наставник сборной Венгрии: Россия – сильный соперник, для нас это хороший тест

Главный тренер сборной Венгрии Бернд Шторк поделился мнением о сборной России, с которой его команде предстоит провести товарищескую встречу завтра, 5 июня.
«Нам предстоит товарищеский матч с очень сильным соперником. Сборная России играет в очень организованный футбол, быстро переходит из обороны в атаку и наоборот. Россияне действуют компактно. Плюс они приехали в Венгрию в рамках подготовки к Кубку конфедераций, а значит находятся в хорошей форме. Для нас эта встреча станет хорошим тестом», — приводит слова Шторка официальный сайт Венгерского футбольного союза.
Сборная России сыграет с командой Венгрии в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена».