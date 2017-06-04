Голкипер сборной Венгрии: будем играть на победу в товарищеском матче с Россией

Вратарь сборной Венгрии Петер Гулачи поделился ожиданиями от домашней товарищеской встречи со сборной России.
«Встреча со сборной России будет важной и сложной, поскольку соперник готовится к Кубку конфедераций. Мы готовы к этому матче. Хотим продолжить развивать свою игру и добиваться хороших результатов. После товарищеского матча с Россией нам предстоит встреча отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Андорры. Будем играть на победу в обоих матчах. Хотим успешно завершить сезон перед глазами своих болельщиков», — приводит слова Гулачи официальный сайт Венгерского футбольного союза.
Сборная России сыграет с командой Венгрии в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена». Встреча состоится завтра, 5 июня.