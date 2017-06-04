Нападающий «Реала» Криштиану Роналду после победы в финале Лиги чемпионов сменил причёску. Фотографию с новой стрижкой португальский форвард опубликовал на своей странице в «Инстаграме». 32-летний футболист также поинтересовался, нравится ли людям его новая причёска.
3 июня в Кардиффе «Реал» в финале Лиги чемпионов разгромил со счётом 4:1 «Ювентус», а Роналду оформил дубль.
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Фотографию новой причёски Криштиану Роналду можно посмотреть в «Инстаграме».
Криштиану Роналду
Фото: Reuters