Митрески: не знаю, буду ли работать селекционером в «Спартаке»

Македонский защитник Игор Митрески, выступавший за «Спартак» с 2001 по 2004 год, на данный момент не знает, будет ли он работать селекционером в московском клубе, этот вопрос может проясниться в ближайшее время.
«Буду ли работать селекционером в „Спартаке“? Не знаю, но завтра прилетаю в Москву, тогда, может быть, что-то прояснится», — сказал Митрески в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Ранее, напомним, сообщалось, что Митрески может вернуться в «Спартак» в качестве тренера-селекционера.
Митрески может стать селекционером «Спартака»