Снейдер повторил рекорд ван дер Сара по количеству игр за сборную Нидерландов

Полузащитник «Галатасарая» Уэсли Снейдер вышел на замену на 70-й минуте товарищеского матча с командой Кот-д'Ивуара.
Для 32-летнего хавбека этот матч стал 130-м за национальную команду. Таким образом, он повторил рекорд голкипера Эдвина ван дер Сара по количеству матчей за сборную Нидерландов.
Карьера Снейдера в национальной команде началась в 2003 году — 30 апреля он дебютировал в составе оранжевых в товарищеской игре с Португалией (1:1).
Снейдер становился бронзовым призёром чемпионата Европы 2004, серебряным призёром чемпионата мира — 2010 и выиграл бронзу на ЧМ-2014.