Нобоа стал игроком «Зенита»

«Зенит» объявил о переходе полузащитника Кристиана Нобоа, последним клубом которого был «Ростов».
Соглашение с 32-летним эквадорским футболистом рассчитано на три года. В петербургский клуб Нобоа перебрался в качестве свободного агента.
В 2007 году Нобоа подписал контракт с «Рубином». В составе казанской команды стал двукратным чемпионом России и обладателем кубка страны. С 2012 по 2014 год выступал за московское «Динамо». В январе 2015 года перешёл в греческий ПАОК, но спустя полгода вернулся в Россию, подписав контракт с «Ростовом», в составе которого стал серебряным призёром чемпионата России.
«Сине-бело-голубые приветствуют Кристиана в Санкт-Петербурге и желают побед в составе „Зенита“, — говорится в сообщении клубной пресс-службы.