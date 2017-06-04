Джеррард: Роналду должен получить ещё один «Золотой мяч»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард после финального матча Лиги чемпионов «Ювентус» — «Реал» (1:4) выразил мнение, что нападающий мадридцев Криштиану Роналду заслужил получения ещё одного «Золотого мяча». Португалец оформил дубль в этой встрече.
«Роналду должен получить «Золотой мяч», поскольку именно в таких матчах, как финал Лиги чемпионов, определяются обладатели такой награды. Немного обидно, что ему не удалось оформить хет-трик, ведь тогда бы он сделал это в четвертьфинале, полуфинале и финале турнира», – приводит слова Джеррарда Daily Mail.
Криштиану Роналду является действующим обладателем «Золотого мяча». Он также получал награду в 2008, 2013 и 2014 годах.