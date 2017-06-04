Сборная Нидерландов разгромила команду Кот-д'Ивуара, Промес вышел на замену

В товарищеском матче, прошедшем в Роттердаме, сборная Нидерландов со счётом 5:0 разгромила команду Кот-д'Ивуара.
На 13-й минуте счёт открыл Йоэл Велтман, на 32-й Арьен Роббен реализовал пенальти, а ещё через несколько минут Велтман оформил дубль. Во втором тайме оранжевые сумели отличиться ещё дважды — на 69-й точным ударом отметился Дави Классен, а на 75-й точку поставил Винсент Янссен.
Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес появился на поле во втором тайме, выйдя на замену на 78-й минуте.