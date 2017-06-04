Марсело: Роналду является лучшим игроком в истории «Реала», вы всё видели сами

Защитник «Реала» Марсело после финального матча Лиги чемпионов «Ювентус» — «Реал» (1:4) выразил мнение, что его партнёр по команде нападающий Криштиану Роналду является лучшим игроком в истории мадридцев. В финальной встрече португалец забил два гола.
«Думаю, что Кришитану Роналду является лучшим игроком в истории «Реала». То, что он делал в клубе эти восемь лет, – что-то нереальное. Многие люди сомневаются в очевидных вещах. В финале Лиги чемпионов вы всё видели сами: он бегал в атаку и оборону, боролся и забивал. Для меня он является лучшим игроком в истории «Реала», – приводит слова Марсело GloboEsporte.