«Жирона» впервые в истории вышла в Примеру

В матче 41-го тура испанской Сегунды «Жирона» на своём поле сыграла вничью со счётом 0:0 с «Сарагосой» и за тур до окончания первенства обеспечила себе второе место, дающее право в следующем сезоне выступать в Примере.
«Жирона» на три очка опережает «Хетафе» и даже в случае итогового равенства очков будет выше за счёт дополнительных показателей.
Каталонский клуб впервые в своей истории будет выступать в высшем дивизионе испанского футбола.
Победителем Сегунды стал «Леванте», который возвращается в Примеру спустя год. Обладатель ещё одной путёвки в элиту определится в плей-офф.
За тур до окончания первенства лишились шансов сохранить прописку в Сегунде «Мальорка» и «Эльче».