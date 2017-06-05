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Азар из-за травмы не поможет сборной Бельгии в матчах с Чехией и Эстонией

5 июня 2017, понедельник. 00:42. Футбол

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар пропустит два ближайших матча национальной команды. Как сообщает Sky Sports, футболист «Челси» из-за травмы голеностопа не сыграет в товарищеской встрече с командой Чехии и в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2018 со сборной Эстонии.

Матч бельгийцев с чехами состоится в Брюсселе 5 июня, а игра с эстонцами пройдёт в Таллине 9 июня.

Подопечные Роберто Мартинеса после пяти матчей возглавляют таблицу отборочной группы H, опережая на два очка команду Греции.

Витсель вызван в сборную Бельгии на матчи с Чехией и Эстонией
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Сборная Бельгии — Футбол Сборная Чехии — Футбол Сборная Эстонии - Футбол Челси Эден Азар Травмы — футбол
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