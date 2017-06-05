«Интер» готов расстаться с Икарди за € 110 млн

Руководство миланского «Интера» готово продать нападающего Мауро Икарди за € 110 млн, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere della Sera.
По данным источника, в действующем контракте аргентинца с нерадзурри, который истекает летом 2021 года, не прописана фиксированная сумма отступных.
Ранее Икарди пообещал болельщикам «Интера», что не сменит клубную прописку и хочет играть в Лиге чемпионов именно в составе нерадзурри.
В сезоне-2016/17 Икарди провёл 34 матча в итальянской Серии А, забил 24 гола и отдал 8 результативных передач.