Игроки «Бешикташа» проплыли на катерах по Босфору вместе с болельщиками

Футболисты «Бешикташа» вместе с болельщиками команды проплыли на нескольких десятках катеров по реке Босфор в честь празднования победы в чемпионате Турции, сообщает Mirror.
Таким способом игроки, среди которых были нападающие Демба Ба и Райан Бабель, добирались на встречу заключительного тура чемпионата против «Османлыспора» (4:0).
«Бешикташ» стал чемпионом за тур до конца первенства, победив «Газиантепспор» (4:0) и став недосягаемым для ближайшего преследователя — «Истанбул Башакшехир».
Видео можно посмотреть в «Твиттере».