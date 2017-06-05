Подросток, закричавший о бомбе в фан-зоне в Турине, сообщил, что просто пошутил

Два подростка находятся под следствием по подозрению в организации давки, случившейся в фан-зоне Турина во время просмотра финального матча Лиги чемпионов «Ювентус» — «Реал» (1:4), сообщает Football Italia.
По версии следователей, парни просто решили пошутить, изобразив в толпе людей террористов-смертников. Один из подозреваемых, стоявший в центре площади Турина в брюках и с рюкзаком, выкрикнул некую фразу, после которой окружающие приняли его за террориста и бросились в разные стороны.
Оба подозреваемых были допрошены. Они признались, что это была просто шутка, которая вышла из-под контроля.
По последним данным, количество пострадавших в результате давки превысило отметку в 1500 человек, восемь из них находятся в тяжёлом состоянии. В их числе оказался семилетний мальчик, который остаётся в коме.
Видео инцидента можно посмотреть в «Твиттере».