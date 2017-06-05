Хедира: в финале ЛЧ «Ювентус» сделал всё возможное, но этого оказалось мало

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира прокомментировал выступление команды в Лиге чемпионов сезона-2016/17. В финальном матче туринцы уступили мадридскому «Реалу» со счётом 1:4.
«Мы очень разочарованы этим поражением. Хотели завоевать третий трофей для «Ювентуса» и наших болельщиков. Мы сделали всё возможное, но этого оказалось мало. Тем не менее, мы можем гордиться прошедшим сезоном. «Ювентус» практически идеально выступил в Европе, выйдя в финал крупного турнира. Мы вновь показали, что являемся первым клубом Италии.
Хочу поздравить Зинедина Зидана и моих друзей из «Реала» с первой в истории защитой титула победителей Лиги чемпионов. А нашим фанатам могу пообещать лишь одно: мы вынесем уроки и вернёмся в следующем сезоне», – написал Хедира на своей странице в «Инстаграме».