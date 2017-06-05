Ирландия — Уругвай — 3:1. Видеообзор матча

Сборная Ирландии победила команду Уругвая в товарищеском матче. Встреча состоялась в Дублине и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
На 27-й минуте Джонатан Уолтерс вывел хозяев вперёд. Незадолго до конца первого тайма Хосе Мария Хименес счёт сравнял. Повести в счёте вновь ирландцы сумели в начале второго тайма — на 51-й минуте отличился Сайрус Кристи. Окончательный результат установил на 77-й минуте Джеймс Макклин.
Представляем вашему вниманию видеообзор встречи.
Видео доступно на «Чемпионате».