Президент «Ромы»: Спаллетти спас мою задницу

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта подчеркнул, что Лучано Спаллетти, покинувший пост главного тренера римлян по окончании сезона-2016/17, является настоящим гением.
«Спаллетти — очень сложный человек, но он гений. Я никогда не критиковал его, потому что он спас мою задницу в прошлом году и сделал то же самое в этом. Но мы знали, что придёт время, когда он уйдёт.
Сейчас мы ведём переговоры с несколькими тренерами. Надеемся объявить имя нового наставника в течение следующей недели", — приводит слова Паллотты Football Italia.
По итогам минувшего сезона «Рома» заняла второе место в чемпионате Италии, завоевав путёвку в Лигу чемпионов.