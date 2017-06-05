«Рома» и «Фиорентина» заинтересованы в услугах Обьянга

«Рома» и «Фиорентина» проявляют интерес к полузащитнику «Вест Хэм Юнайтед» Педро Обьянгу, передаёт Football Italia. Подробности возможного трансфера не сообщаются.
Действующий контракт Обьянга с «Вест Хэмом» рассчитан до лета 2019 года. Кроме итальянских клубов, на хавбека также претендуют «Эвертон» и «Севилья».
25-летний Обьянг перебрался в стан «молотобойцев» летом 2015 года из «Сампдории» за € 6 млн. В нынешнем сезоне он провёл 22 матча в английской Премьер-лиге, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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