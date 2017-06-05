Серхио Рамос: дай бог, чтобы этот состав «Реала» ещё долго играл

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос не сомневается в том, что нынешнему составу «сливочных» по силам продолжать добиваться больших успехов. Рамос сказал об этом после финального матча Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом», в котором подопечные Зинедина Зидана одержали победу со счётом 4:1.
«Дай бог, чтобы этот состав «Реала» ещё долго играл», — цитирует капитана «сливочных» Marca.
«Реал» по итогам минувшего сезона выиграл, в частности, клубный чемпионат мира, Лигу чемпионов и чемпионат Испании.
Ранее приводились слова Рамоса о том, что в матче с «Ювентусом» у испанского гранда состоялось свидание с историей.