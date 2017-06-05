Доннарумма: в следующей жизни хотел бы стать теннисистом

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма рассказал, что мог стать теннисистом, и признался в боязни самолётов.
«Хотел стать теннисистом, и, возможно, в следующей жизни мне это удастся. В футбол я уже наиграюсь, так что в следующей жизни хотел бы поиграть в теннис.
Я боюсь летать на самолётах. В принципе, это нормально, но раньше страх был меньше, а теперь – больше», — приводит слова Доннаруммы Football Italia.
В сезоне-2016/17 Доннарума провёл 38 матчей в итальянской Серии А и пропустил в них 45 голов.
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