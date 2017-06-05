Деулофеу: о будущем не думаю и сконцентрирован на сборной Испании

Нападающий сборной Испании Херард Деулофеу отметил, что в данный момент не забивает себе голову вопросами относительно будущего. Игрок отметил, что полностью сосредоточен на предстоящих матчах национальной команды. Испанцы сыграют товарищеский матч с Колумбией (7 июня) и встретятся с Македонией в игре отборочного турнира ЧМ-2018 (11 июня).
«Сейчас период национальных команд, Поэтому о будущем не думаю и сконцентрирован на сборной Испании. Как профессионалы мы обязаны думать о настоящем. Возможно, я несколько раз думал над этим вопросом, но сейчас хочу наслаждаться футболом» в сборной», — цитирует Деулофеу Marca.
Деулофеу является игроком «Эвертона», однако «Барселона» намерена вернуть его в свои ряды. Каталонский клуб имеет право выкупа трансферного листа игрока у английского клуба за € 12 млн, однако последнее слово в этом вопросе принадлежит самому Деулофеу.