«Манчестер Юнайтед» готов продать Де Хеа в «Реал» за £ 80 млн

«Манчестер Юнайтед» готов продать вратаря Давида Де Хеа в мадридский «Реал» за £ 80 млн, сообщает Daily Mail.
Неизвестно, готовы ли «сливочные» заплатить такую сумму, однако, по данным источника, они могут включить в сделку некоторых своих футболистов, к которым проявляет интерес «МЮ»: Альваро Морату, Рафаэля Варана или Хамеса Родригеса. Если переговоры с манкунианцами зайдут в тупик, «Реал» вновь попытается заполучить вратаря «Челси» Тибо Куртуа.
«Манчестер Юнайтед» отказался продавать де Хеа в «Реал» за € 69 млн
В минувшем сезоне АПЛ 26-летний де Хеа провёл 35 матчей, в которых пропустил 29 голов.