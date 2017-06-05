Канищев: для Кержакова приход Манчини — последний шанс снова заиграть в «Зените»

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказал мнение, может ли петербургский клуб продлить контракты с Мигелом Данни и Александром Кержаковым, срок соглашений которых истекает нынешним летом.
«На финише сезона Данни в полной мере продемонстрировал свои лидерские качества и соответствие уровню «Зенита». Поэтому вполне может ещё годик-другой провести в Питере. Так же как и Кержаков, если ему предоставят игровое время. Не исключено, что со сменой тренера и у Александра появится перспектива. Для него приход Манчини — это, по сути, последний шанс снова получать регулярную игровую практику, дающую возможность выступить за сборную на домашнем чемпионате мира. В таком чемпионате, как российский, Кержаков и Данни ещё вполне востребованы и могут играть», — цитирует Канищева «Спорт уик-энд».