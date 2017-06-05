Данни объявил об уходе из «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Мигел Данни в социальной сети сообщил об уходе из петербургского клуба. Контракт 33-летнего португальского футболиста с сине-бело-голубыми истекает нынешним летом.
Данни перешёл в «Зенит» из московского «Динамо» в 2008 году. В минувшем сезоне российской Премьер-Лиги он принял участие в 12 матчах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Большую часть сезона Мигел пропустил из-за травмы колена.
«С глубокой грустью я вынужден сообщить о своём уходе из „Зенита“. Я провёл 9 невероятных лет в этой команде, я играл всегда с большим желанием, отдачей, любовью и страстью, носил с честью футболку клуба, но я уважаю решение клуба не продлевать со мной контракт. Я благодарю за ту любовь, которую всегда получал в Санкт-Петербурге, спасибо всем за это!
Благодарю игроков, тренеров и всех работников, с кем я разделил эти 9 лет. Я также благодарю всех людей, которых я здесь узнал и которые были частью моей жизни в Петербурге. Желаю клубу удачи и много побед. Прощание — это не конец, наоборот, это начало нового приключения", — написал Данни в «Инстаграме».