Эвра: от матча в честь Кэррика у меня просто взрыв эмоций

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед», ныне футболист «Марселя» Патрик Эвра, который принял участие в матче в честь 11-летия выступления за «МЮ» Майкла Кэррика, поделился впечатлениями от прошедшей встречи.
Встречались команда «Манчестер Юнайтед» образца 2008 года под руководством сэра Алекса Фергюсона с командой звёзд Кэррика во главе с Гарри Реднаппом. Завершилась игра вничью со счётом 2:2.
«Надеюсь, Кэррик будет играть ещё много лет. Я не завершаю карьеру, потому что у меня есть 24 брата и сестры, которых нужно кормить, мне нельзя останавливаться. Кэррик по-прежнему важный игрок для «Манчестер Юнайтед».
Сегодня был прекрасный матч, хочу сказать спасибо за то, что он собрал всех нас. У меня просто взрыв эмоций — я получил невероятные ощущения, вернувшись в эту раздевалку! Это просто невероятно, за такие дни мы и благодарим бога! Я очень счастлив!» — цитирует француза ITV.