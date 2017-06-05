Аспиликуэта: у Конте и Лопетеги две разные игровые системы и концепции

Защитник лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта сравнил футбол главного тренера английской команды Антонио Конте с игровыми концепциями наставника сборной Испании Хулена Лопетеги.
«У Конте и Лопетеги две разные игровые системы и концепции. Я лично должен был адаптироваться к новой позиции. Можно сказать, что последний сезон получился для меня отличным», — приводит слова Аспиликуэты Marca.
Одновременно Аспиликуэта поздравил мадридский «Реал» с победой в Лиге чемпионов: «Поздравляю «Реал». Они вошли в историю Лиги чемпионов, что доказывает, насколько это трудно».
«Реал» выиграл Лигу чемпионов во второй раз подряд, победив в финале туринский «Ювентус» со счётом 4:1.