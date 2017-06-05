Венгрия – Россия: текстовая онлайн-трансляция начнется в 21:30

5 июня в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена» состоится товарищеский матч между сборными Венгрии и России. Встреча начнётся в 21:30 мск. «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Венгрия – Россия
Ранее команды встречались шесть раз. Три матча завершились победой сборной России, один раз команды сыграли вничью, и дважды сильнее оказалась сборная Венгрии. Последняя встреча между ними состоялась в ноябре 2011 года и завершилась победой сборной России со счётом 2:1.
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