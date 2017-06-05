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Бельгия – Чехия: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45

5 июня 2017, понедельник. 10:31. Футбол

5 июня в Брюсселе на стадионе «Руа Бодуэн» состоится товарищеский матч между сборными Бельгии и Чехии. Встреча состоится в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча Бельгия – Чехия.

Ранее команды встречались шесть раз. Три матча завершились победой сборной Чехии, один раз команды сыграли вничью, и дважды оказалась сильнее сборная Бельгии. Последняя встреча между ними состоялась в августе 2008 года и завершилась победой сборной Чехии со счётом 3:1.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
5 июня 2017, понедельник
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