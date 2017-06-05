«Зенит»: Данни — настоящая легенда клуба, желаем успехов в дальнейшей карьере

«Зенит» подтвердил уход полузащитника Мигела Данни по истечении контракта, поблагодарив португальского футболиста за девять лет в стане сине-бело-голубых. Данни перешёл в «Зенит» летом 2008 года из «Динамо» и провёл за это время 233 матча.
«Данни — настоящая легенда клуба и входит в аллею славы «Зенита», оставив свои отпечатки ног для музея сине-бело-голубых. Футбольный клуб «Зенит» благодарит Мигеля за эти великолепные девять лет в Санкт-Петербурге и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится на официальном сайте «Зенита».
Данни объявил об уходе из «Зенита»