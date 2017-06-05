Новый наставник «Барселоны» Вальверде рассчитывает на защитника Марлона

У защитника «Барселоны» Марлона Сантоса будет возможность остаться в испанском гранде, сообщает Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, новый главный тренер каталонской команды Эрнесто Вальверде изначально рассчитывает на 21-летнего бразильского футболиста и намерен дать ему шанс проявить себя.
В последнем сезоне у Марлона не было большой игровой практики. Футболист принял участие всего в двух матчах чемпионата Испании, выйдя на поле в стартовом составе. Игрок не отметился голами и результативными передачами. В «Барселону» он перешёл в 2016 году из «Флуминенсе» за € 2 млн.