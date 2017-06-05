Российская бригада арбитров во главе с Безбородовым рассудит Казахстан и Данию

Российские арбитры будут работать на матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года между сборными Казахстана и Дании. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Стартовый свисток даст Владислав Безбородов. Ассистенты 44-летнего рефери: Максим Гаврилин, Валерий Данченко. Четвёртый арбитр – Кирилл Левников.
Ранее Владислав Безбородов обслуживал матч группы Е — Армения – Румыния 0:5 и поединок группы В между Швейцарией и Латвией (1:0). В двух матчах российский арбитр показал 5 жёлтых, 1 красную карточку и назначил 1 пенальти.
Сборная Казахстана в группе Е занимает 6-е место, а Дания расположилась на 3-й строчке. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате»