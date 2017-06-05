Источник: Слуцкий может возглавить «Халл Сити»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий может встать у руля «Халл Сити». В конце мая руководство «тигров» приняло отставку Марку Силвы и теперь находится в поисках нового наставника.
Mirror сообщает, что Леонид Слуцкий является основным кандидатом на работу с командой. «Халл Сити» по итогам сезона-2016/17 вылетел из Премьер-лиги в Чемпионшип.
Напомним, что 1 июня 46-летний специалист должен был получить разрешение на работу в Великобритании. Отметим, что ранее в услугах Слуцкого был заинтересован «Уотфорд», который возглавил Марку Силва.
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