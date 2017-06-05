Роберто Карлос: Марсело не сравнялся со мной по количеству побед в ЛЧ

Бывший футболист мадридского «Реала» Роберто Карлос считает, что защитник команды Марсело Жуниор не сравнялся с ним по количеству побед в Лиге чемпионов. Но, будучи игроками «Реала», оба выигрывали этот турнир по три раза.
«Марсело после матча с «Ювентусом» спрашивал в раздевалке, почему все носят футболку с номером 12. Просто у него что-то с головой не в порядке. Марсело не сравнялся со мной по количеству побед в Лиге чемпионов, несмотря на то что утверждает обратное. Ведь каждый раз, когда команда побеждает, побеждаю и я, поскольку являюсь послом клуба. Так что у меня пять побед в составе «Реала» в Лиге чемпионов», — приводит слова Роберто Карлоса AS.
Роберто Карлос выигрывал с «Реалом» Лигу чемпионов в сезонах 1997-1998, 1999-2000 и 2001-2002 гг. Марсело побеждал на этом турнире в сезонах 2013-2014, 2015-2016 и 2016-2017 гг.
«Реал» выиграл Лигу чемпионов в 12-й таз, победив в финале туринский «Ювентус» со счётом 4:1.