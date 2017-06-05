Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду добровольно заплатил € 6 млн в казну Испании по делу об уклонении от уплаты налогов. Теперь он не лучше таких же жадных нападающих «Барселоны» Лионеля Месси и Неймара.
Сам португальский футболист говорил, что ему нужны люди, которые его ненавидят, потому что они его мотивируют. «ОСпорте.ТВ» представляет топ-10 человек, которые ненавидят Роналду. Остальные видеоролики можно посмотреть на сайте osporte.tv.
Видеоролик можно посмотреть на «Чемпионате».