Червиченко: у Аленичева с Титовым в «Енисее» получится не хуже, чем у Тихонова

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о назначении Дмитрия Аленичева на пост главного тренера «Енисея».
«Интересно, что руководство «Енисея» предпочитает видеть на посту тренера бывших спартаковцев и хочет видеть «спартаковский» футбол. На мой взгляд, Тихонов неплохо руководил командой, и если бы судьи в переходных матчах были объективными, то «Енисей» вышел бы в РФПЛ. Но, к сожалению, наш футбол переживает сейчас не самые честные времена. Тем не менее я думаю, что у Аленичева с Титовым получится не хуже, чем у Тихонова. А если в клубе ничего не изменится с финансовой точки зрения, то есть все шансы на выход в Премьер-Лигу.
Работу Аленичева в «Спартаке» никак оценить не могу. Изначально было видно, что назначение в московский клуб произошло из-за давления на Федуна, а не его желания. Поэтому с первых дней возник некий конфликт между тренером и руководством», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.