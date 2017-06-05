«Енисей»: с Аленичевым договорились почти сразу, как узнали об уходе Тихонова

Директор ФК «Енисей» Денис Рубцов прокомментировал назначение Дмитрия Аленичева на пост главного тренера клуба. Аленичев занял место Андрея Тихонова, который возглавил «Крылья Советов».
«С Аленичевым договорились почти сразу, как только узнали, что Тихонов покидает «Енисей», — около недели назад, получается. Всё произошло недавно. Не знаю, были ли у Дмитрия Анатольевича другие предложения. Возможно, были, но нам это не помешало договориться о совместной работе. ФК «Енисей» и губернатор нашего края очень рады видеть в команде Дмитрия Аленичева.
С Тихоновым никто не расставался. У Андрея Валерьевича закончился контракт, и он подписал новый, только с другим клубом. С «Крыльями Советов», — сказал Рубцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.