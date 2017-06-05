Ал. Миранчук подпишет контракт с «Локо», когда вернётся из расположения сборной

По информации «Чемпионата», полузащитник Алексей Миранчук подпишет новый контракт с «Локомотивом», когда вернётся из расположения сборной России. С большой долей вероятности соглашение будет рассчитано на четыре года. Ранее стало известно, что соглашение уже было согласовано.
Прежний контракт Миранчука истекал в ноябре нынешнего года. В минувшем сезоне 21-летний футболист провёл в Премьер-Лиге 29 матчей, в которых забил три мяча и сделал пять голевых передач.
За основной состав «железнодорожников» Миранчук выступает с 2013 года.
Ал. Миранчук согласовал с «Локомотивом» контракт на четыре года