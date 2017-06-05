Гранквист не хочет продлевать контракт с «Краснодаром»

Защитник и капитан «Краснодара» Андреас Гранквист не хочет продлевать контракт, истекающий летом 2018 года. Руководство «горожан» предложило 32-летнему шведу новое соглашение, но Гранквист считает, что пришла пора вернуться домой.
«Я хорошо чувствую себя в «Краснодаре», это был длинный сезон, я много играл, Кубок России, Лига Европы. Я получил предложение продлить контракт, но есть ощущение, что пришло время возвращаться. Скорее всего, это будет «Хельсинборг», где у нас есть дом», — цитирует Гранквиста Expressen.
В «Краснодаре» шведский защитник играет с августа 2013 года.