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Сборная Чили прилетит в Москву 6 июня

5 июня 2017, понедельник. 15:28. Футбол

Футболисты сборной Чили прилетят в Москву 6 июня, чтобы продолжить подготовку к товарищескому матчу со сборной России, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

8 июня сборная Чили проведёт предыгровую тренировку на «ВЭБ Арене», где и состоится контрольная встреча. Матч пройдёт 9 июня, начало игры — в 19:00 по московскому времени.

Сегодня же подопечные Станислава Черчесова в рамках подготовки к Кубку конфедерация в Будапеште сыграют товарищеский матч с командой Венгрии.

Сборная Чили определилась с окончательной заявкой на Кубок конфедераций
Источник: Официальный сайт РФС Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол Сборная Чили — Футбол
Новости. Футбол
5 июня 2017, понедельник
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