В Испании сообщили, что Пепе согласовал двухлетний контракт с «ПСЖ»

Защитник «Реала» Пепе Келлер продолжит карьеру во Франции. Испанское издание Marca сообщает, что 34-летний бразилец согласовал контракт с «ПСЖ». Договор рассчитан на два года. Парижанам Пепе достанется бесплатно.
Контракт защитника с «Реалом» действует до 30 июня 2017 года, после чего Пепе сможет присоединиться к «ПСЖ». Официального подтверждения информация пока не получила.
Ранее сообщалось, что Пепе может перейти в миланский «Интер», где будет зарабатывать € 5 млн за сезон. В «Реале» бразилец играет с 2007 года.
Источник: Пепе будет зарабатывать в «Интере» € 5 млн за сезон