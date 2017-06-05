Парфёнов: рад за Аленичева, в «Енисее» ему есть что доказывать

Экс-спартаковец и главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов поделился мнением о назначении Дмитрия Аленичева на пост главного тренера «Енисея».
«Я рад за Аленичева. Дмитрий – опытный специалист, он хорошо знаком с ФНЛ. Почему именно Аленичев? Действия руководства понятны – есть классный тренер, который готов работать, которому есть что доказывать.
Относительно того, что «Енисей» снова будет тренировать бывший спартаковец, то, видимо, у руководства есть определённый вектор развития. Но об этом я с уверенностью рассуждать не могу, потому как не знаком с ситуацией в клубе», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.