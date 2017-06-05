Англия в меньшинстве обыграла Мексику и вышла в полуфинал ЧМ U20

Определился очередной полуфиналист чемпионата мира среди сборных до 20 лет, который проходит в Южной Корее. В Чхонане встречались сборные Мексики и Англии.
Единственный гол был забит на 47-й минуте. Победный мяч на счету форварда «Челси» Доменика Соланке.
На 72-й минуте в составе англичан с поля за второе предупреждение был удалён Джошуа Онома, но даже вдесятером родоначальники футбола выстояли. В полуфинале Англия сыграет против Италии.
В другом полуфинале встретятся Уругвай и Венесуэла. Раписание матчей можно посмотреть на «Чемпионате»
Видео голов можно посмотреть на официальной странице ФИФА в YouTube.
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