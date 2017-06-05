Директор «Енисея»: Титов в штабе клуба — прерогатива Аленичева

Руководство «Енисея» не ориентировалось на спартаковское прошлое при назначении на пост главного тренера экс-наставника красно-белых Дмитрия Аленичева. Об этом сказал директор красноярского клуба Денис Рубцов. В тренерский штаб, как уже сообщалось, также войдёт Егор Титов, с которым он работал в «Спартаке».
«Никакой целенаправленной ориентации на бывших спартаковцев или на спартаковское прошлое нет. Главный критерий – игра, которую ставит Аленичев, и его успехи в «Арсенале» и «Спартаке». Подумали и решили, что нужен именно он.
Думаю, Егор Титов войдёт в тренерский штаб. Это прерогатива главного тренера, и только ему решать, кто станет помощником. Будет работать команда, которую соберёт Аленичев, а мы их только в этом поддержим.
Наш новый тренер только один день в Красноярске, пока таких разговоров об усилении не было. Завтра встретимся и пообщаемся обязательно на эту тему», — сказал Рубцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.