Мостовой: если Аленичеву понадобится мой совет — помогу с удовольствием

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал назначение Дмитрия Аленичева на пост главного тренера ФК «Енисей».
«Надеюсь, что Аленичев справится с новым вызовом, хотя мы понимаем, что наша ФНЛ – это предсказуемая лига. Если кто-то в ней ставит задачу повыситься в классе и достаточно в неё вкладывается, то добивается своего быстро. Что касается «Енисея», то прошедший сезон показал, что команда может решать высокие задачи. Игра команды в стыках показала, что фундамент заложен. Можно кое-что поправить, подкорректировать и двигаться дальше.
Желаю Дмитрию Аленичеву и Егору Титову удачи, успехов и надеюсь, у них всё получится! Если нужен будет мой совет – с удовольствием помогу!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.