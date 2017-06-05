«Селтик» проявляет интерес к форварду «Ростова» Азмуну

Нападающий «Ростова» Сердар Азмун интересен «Селтику». Главный тренер «кельтов» Брендан Роджерс может пригласить иранского форварда, если команду покинет Мусса Дембеле. В услугах последнего заинтересован «Милан», — сообщает The Sun.
Помимо «Селтика» за 22-летним Азмуном следят скауты «Эвертона», «Вильярреала», «Лацио» и несколько российских команд. Во время зимнего трансферного окна Сердар Азмун отказался от перехода в «Ливерпуль».
Ранее бывший президент «Рубина» Ильсур Метишн сообщил о возможном возвращении Сердара Азмуна в казанский клуб. Контракт нападающего с «Ростовом» действует до лета 2018 года.
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