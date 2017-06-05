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Слуцкий согласовал с «Халл Сити» двухлетний контракт

5 июня 2017, понедельник. 17:01. Футбол

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий в ближайшее время возглавит «Халл Сити». Ранее появилась информация, что 46-летний специалист является главным кандидатом на вакантную должность.

Daily Star пишет, что Слуцкий уже согласовал двухлетний контракт с «Халл Сити». О назначении российского специалиста на пост наставника английского клуба будет объявлено на следующей неделе.

По итогам сезона-2016/17 «Халл Сити» занял в АПЛ 18-е место и вылетел в Чемпионшип. Таблицу английской Премьер-лиги можно посмотреть на «Чемпионате»

Слуцкий получит разрешение на работу в Великобритании 1 июня
Источник: Daily Star Сообщить об ошибке
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Теги
Халл Сити Леонид Слуцкий
Новости. Футбол
5 июня 2017, понедельник
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