Слуцкий согласовал с «Халл Сити» двухлетний контракт

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий в ближайшее время возглавит «Халл Сити». Ранее появилась информация, что 46-летний специалист является главным кандидатом на вакантную должность.
Daily Star пишет, что Слуцкий уже согласовал двухлетний контракт с «Халл Сити». О назначении российского специалиста на пост наставника английского клуба будет объявлено на следующей неделе.
По итогам сезона-2016/17 «Халл Сити» занял в АПЛ 18-е место и вылетел в Чемпионшип. Таблицу английской Премьер-лиги можно посмотреть на «Чемпионате»
Слуцкий получит разрешение на работу в Великобритании 1 июня